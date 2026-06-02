Modernisierte Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars wieder in Betrieb genommen – Kapazität auf 5 Millionen Tonnen erhöht

Tiflis, 2. Juni, AZERTAC

Die modernisierte Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars-Bahn ist im georgischen Akhalkalaki offiziell wieder in Betrieb genommen worden.

An der Eröffnungszeremonie nahmen unter anderem der georgische Premierminister Irakli Kobakhidze, der aserbaidschanische Minister für digitale Entwicklung und Verkehr Raschad Nabiyev sowie der türkische Verkehrs- und Infrastrukturminister Abdulkadir Uraloğlu teil. Auch Vertreter aus Kasachstan und Usbekistan waren anwesend.

Im Rahmen der fünfstufigen Modernisierung wurde die Infrastruktur der Strecke umfassend ausgebaut. Die Arbeiten umfassten 13 Bahnhöfe, 55 Brücken, 8 Traktionsunterwerke sowie rund 320 Gebäude und technische Ingenieurbauwerke wie Überführungen, Durchlässe und Übergänge.

Zudem wurden eine 30,3 Kilometer lange neue Bahnstrecke, eine Station zum Wechsel von Radsätzen sowie die Sanierung und Rekonstruktion von 153,1 Kilometern bestehender Gleise umgesetzt.

Durch die Maßnahmen steigt die jährliche Transportkapazität der Strecke von 1 Million auf 5 Millionen Tonnen und stärkt ihre Rolle als zentrale Transitverbindung im Mittleren Korridor zwischen China, Zentralasien und Europa.

Khatai Azizov