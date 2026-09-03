Moldauische Medien berichten über Botschaft von Präsident Ilham Aliyev an Teilnehmer der 4. Internationalen Konferenz zur Minenräumung

Chiᶊinǎu, 3. September, AZERTAC

Das einflussreiche moldauische Nachrichtenportal „Noi.md“ hat ausführlich über die Botschaft des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev an die Teilnehmer der 4. Internationalen Konferenz zur Minenräumung berichtet. Die Konferenz steht unter dem Motto „Humanitäre Minenräumung für den Wiederaufbau städtischer Gebiete: Standards für sichere Siedlungen“.

In seiner Botschaft erklärte Präsident Ilham Aliyev, dass seit dem Ende des Vaterländischen Krieges 2020 insgesamt 437 aserbaidschanische Bürger Opfer von Minen und nicht explodierten Kampfmitteln geworden seien. Darunter seien Zivilisten, Soldaten, Minenräumer, Journalisten und an Wiederaufbauarbeiten beteiligte Personen. 73 Menschen seien dabei ums Leben gekommen, 364 hätten schwere Verletzungen erlitten.

Seit Beginn der armenischen Aggression gegen Aserbaidschan seien insgesamt mehr als 3.500 Menschen von Minen betroffen gewesen, betonte der Präsident. Unter den Opfern seien auch Kinder, Frauen und andere Zivilisten.