Mukhtar Babayev: COP29 hat gezeigt, dass Multilateralismus reale und historische Ergebnisse liefern kann

New York, 24. September, AZERTAC

„COP29 hat gezeigt, dass der Multilateralismus in der Lage ist, reale und historische Ergebnisse zu liefern“, sagte Mukhtar Babayev, Präsident von COP29, in seiner Rede bei einer Side-Event-Veranstaltung mit dem Titel „Multilateralismus an einem Scheideweg: Herausforderungen und Wege zum Frieden“, die vom Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrum im Rahmen der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung organisiert wurde.

Er betonte, dass bei COP29 Vereinbarungen zu Themen getroffen wurden, über die die Verhandlungsführer fast ein Jahrzehnt lang diskutiert hatten.

„Wir haben bedeutende, lange erwartete Fortschritte auf den UN-Kohlenstoffmärkten erzielt. Dieser Schritt eröffnet das Potenzial hochzuverlässiger Märkte, die bis 2050 jährlich 1 Billion Dollar in Klimaschutzlösungen lenken könnten“, fügte Babayev hinzu.

