Mukhtar Babayev: COP29 hat gezeigt, dass Multilateralismus reale und historische Ergebnisse liefern kann
New York, 24. September, AZERTAC
„COP29 hat gezeigt, dass der Multilateralismus in der Lage ist, reale und historische Ergebnisse zu liefern“, sagte Mukhtar Babayev, Präsident von COP29, in seiner Rede bei einer Side-Event-Veranstaltung mit dem Titel „Multilateralismus an einem Scheideweg: Herausforderungen und Wege zum Frieden“, die vom Internationalen Nizami Ganjavi-Zentrum im Rahmen der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung organisiert wurde.
Er betonte, dass bei COP29 Vereinbarungen zu Themen getroffen wurden, über die die Verhandlungsführer fast ein Jahrzehnt lang diskutiert hatten.
„Wir haben bedeutende, lange erwartete Fortschritte auf den UN-Kohlenstoffmärkten erzielt. Dieser Schritt eröffnet das Potenzial hochzuverlässiger Märkte, die bis 2050 jährlich 1 Billion Dollar in Klimaschutzlösungen lenken könnten“, fügte Babayev hinzu.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
New York
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen legt zu
- [14:14]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- [10:16]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]
Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
- 22.09.2025 [12:58]
Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert
- 22.09.2025 [12:45]
Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
- 22.09.2025 [12:20]
Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor
- 22.09.2025 [12:16]
Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet
- 22.09.2025 [12:10]
Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich
- 22.09.2025 [11:05]
Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [18:09]