Mukhtar Babayev: Landwirtschaft ist von herausragender Bedeutung, um negative Auswirkungen des Klimawandels zu verringern

Baku, 8. September, AZERTAC

„Wir veranstalten bereits seit drei Jahren in Folge die Baku Climate Action Week (BCAW). Diese Plattform bringt alle potenziellen Partner und Interessenträger zu verschiedenen aktuellen Themen und Herausforderungen zusammen. Dies ist sowohl für die globale Agenda als auch für Aserbaidschan von großer Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Klimaprozesse, die Auswirkungen des Klimas, der Klimawandel und die Bekämpfung seiner Folgen.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte dies der Beauftragte des Präsidenten von Aserbaidschan für Klimafragen und COP29-Präsident Mukhtar Babayev bei einem hochrangigen Runden Tisch im Rahmen der BCAW2026 zum Thema „Harmonie im Handeln: Zusammenarbeit für eine klimaresiliente Landwirtschaft“.

Ihm zufolge haben Maßnahmen zur weiteren Verringerung der negativen Auswirkungen des Klimawandels sowie die laufenden Programme höchste Priorität. In diesem Zusammenhang kommt der Landwirtschaft und den landwirtschaftlichen Betrieben eine herausragende Bedeutung zu.“