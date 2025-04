Baku, 3. April, AZERTAC

Im laufenden Prozess am Militärgericht in Baku am 3. April antwortete der Angeklagte Davit Ishkhanyan auf Fragen der Staatsanwälte und erklärte, dass nach der Wiederherstellung der Souveränität Aserbaidschans im Oktober 2023 Munitions- und Kommunikationsgeräte im Hotel Park, das ihm gehörte, entdeckt wurden.

Ishkhanyan behauptete, dass die Kommunikationsgeräte Eigentum des Hotels seien, während die Munition von armenischen Einwohnern, die eine Woche zuvor aus Aghdara angekommen waren, dort gelassen worden sei.

Der Prozess gegen armenische Staatsbürger, die beschuldigt werden, zahlreiche Kriegsverbrechen, schwere Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen, einen Völkermord verübt, einen Angriffskrieg vorbereitet und durchgeführt, das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch verletzt sowie Terroranschläge verübt, den Terrorismus finanziert, die Macht gewaltsam übernommen und viele weitere schwere Verbrechen begangen zu haben, wird fortgesetzt.