Nachrichtenagenturen erörtern in Kirgisistan Informationsunterstützung für touristisches Potenzial der GUS-Staaten

Tscholpon-Ata, 30. August, AZERTAC

In der kirgisischen Stadt Tscholpon-Ata fand mit organisatorischer Unterstützung der kirgisischen Nachrichtenagentur KABAR die 35. Sitzung des Rates der Leiter der staatlichen Nachrichtenagenturen der GUS-Staaten (Informationsrat) statt.

Die Sitzung wurde im Vorfeld der Eröffnung der VI. Welt-Nomadenspiele am 31. August und 1. September in Bischkek sowie der Sitzung des Rates der Staatschefs der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) abgehalten.

An der Sitzung nahmen Vertreter von AZERTAC (Aserbaidschan), BELTA (Belarus), KAZINFORM (Kasachstan), KABAR (Kirgisistan), TASS (Russland) und TDH (Turkmenistan) teil.

Im Mittelpunkt der Beratungen standen unter anderem die Informationsunterstützung staatlicher Nachrichtenagenturen für die Entwicklung des touristischen Potenzials der GUS-Staaten sowie die Förderung der Welt-Nomadenspiele als Symbol für Traditionen und nationale Identität, Kultur, Sport, Freundschaft und Gastfreundschaft.

Darüber hinaus wurden Veranstaltungen zum 35-jährigen Bestehen der GUS und die Tätigkeit der neuen Website der Vereinigung der Nationalen Nachrichtenagenturen der GUS-Mitgliedstaaten (ANIA) erörtert.

Die Teilnehmer wurden auch über die Tourismusprojekte von AZERTAC informiert, darunter das Projekt „Wenn ich Tourist wäre“, das Sehenswürdigkeiten sowie historische und kulturelle Stätten Aserbaidschans vorstellt. Die im Rahmen des Projekts erstellten Beiträge sollen auf der aktualisierten ANIA-Website veröffentlicht werden.