Nächste Gruppe russischer Athleten zur Teilnahme an 3. GUS-Spielen in Aserbaidschan eingetroffen

Ganja, 26. September, AZERTAC

Die russische Nationalmannschaft im Schwimmsport ist zur Teilnahme an den 3. GUS-Spielen in Ganja eingetroffen.

Wie AZERTAC berichtete, wurden die Sportler am internationalen Flughafen Ganja von Vertretern des Organisationskomitees der 3. GUS-Spiele empfangen.

Anschließend begaben sich die Athleten zu den Wettkampfstätten.

Zur Erinnerung: Die 3. GUS-Spiele finden vom 28. September bis 8. Oktober in sieben Städten Aserbaidschans statt – Ganja/Gändschä, Jewlach, Mingachevir/ Mingätschewir, Gabala, Scheki, Göjgöl und Khankendi. Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien werden im Stadtstadion von Ganja ausgetragen.