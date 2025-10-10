Neue Buchveröffentlichung über Mehriban Aliyeva: "Dem aserbaidschanischen Volk zu dienen bleibt unser unveränderliches Ziel"
Baku, 10. Oktober, AZERTAC
Die Aserbaidschanische Enzyklopädie-Verlagsgesellschaft hat das Buch „Erste Vizepräsidentin“ veröffentlicht, das dem öffentlichen und humanitären Wirken von Mehriban Aliyeva gewidmet ist. Das Werk wurde von den Akademikern Emil Nasirli und Fikrat Naghiyev verfasst und in Aserbaidschanisch, Englisch und Russisch herausgegeben. Das reich bebilderte Buch beleuchtet ihre Rolle in der Politik, ihre Projekte im Rahmen der Heydar-Aliyev-Stiftung sowie ihre Verdienste um Kultur, Bildung, Gesundheitswesen und den Erhalt nationaler Werte wie Mugham und Teppichkunst. Eröffnet wird das Buch mit dem Zitat: „Unser Ziel mag sich im Charakter ändern, doch unser Grundprinzip – dem aserbaidschanischen Volk zu dienen – bleibt und wird bleiben.“ Die Publikation würdigt ihre Pionierrolle als First Lady und aktive Mitgestalterin des sozialen Lebens in Aserbaidschan.
