New York: Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft seinen portugiesischen Amtskollegen

New York, 24. September, AZERTAC

Am 24. September ist der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in New York mit dem Präsidenten der Portugiesischen Republik Marcelo Rebelo de Sousa zusammengetroffen.

