New York: Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft seinen portugiesischen Amtskollegen AKTUALISIERT VIDEO

New York, 24. September, AZERTAC

Am 24. September ist der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in New York mit dem Präsidenten der Portugiesischen Republik Marcelo Rebelo de Sousa zusammengetroffen.

Der Präsident von Portugal übermittelte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen zunächst die Glückwünsche zu den Fortschritten bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, die unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, erzielt wurden, sowie der Förderung der Friedensagenda.

Präsident Ilham Aliyev drückte seine Dankbarkeit für die Glückwünsche aus. Er betonte die historische Bedeutung des Gipfels in Washington und erklärte, dass Aserbaidschan der Initiator der Friedensagenda in der Region sei. Er hob zudem hervor, dass das Land weiterhin seine Bemühungen fortsetzen werde, den Frieden in der Region zu stärken.

Während des Treffens wurde die Bedeutung der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Portugal in verschiedenen Bereichen betont, die Fortsetzung der politischen Konsultationen und die Organisation gegenseitiger Delegationsbesuche. Auch die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen wurde erörtert.