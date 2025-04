NGO-Plattform des Globalen Südens: NGOs aus mehr als 110 Ländern kommen in Baku zusammen

Baku, 25. April, AZERTAC

Im Zusammenhang mit der Gründungskonferenz der NGO- Plattform des Globalen Südens, die am 28. und 29. April in Baku stattfinden wird, fand heute ein Briefing im Büro des Aserbaidschanischen Nationalen NGO-Forums statt.

Ramil Iskandarli, Vorsitzender des Vorstands des Aserbaidschanischen Nationalen NGO-Forums, erklärte, dass am 28. April ein historisches Ereignis für die Zivilgesellschaft des Globalen Südens stattfinden wird, das fast zwei Drittel der Weltländer umfasst, einschließlich Asien, Afrika, Lateinamerika und Ozeanien. „Es wird zum ersten Mal die Gründung der NGO- Plattform des Globalen Südens erwartet. Es ist uns eine Ehre und ein Stolz, dass diese Plattform von der Zivilgesellschaft Aserbaidschans ins Leben gerufen wurde“, sagte er.

Er erinnerte daran, dass das Aserbaidschanische Nationale NGO-Forum während der internationalen Konferenz „Entwicklung des Klimaschutzes durch Süd-Süd-Kooperation: Die Rolle der NGOs“ im Rahmen der COP29 im November 2024 die Schaffung der NGO-Plattform des Globalen Südens angekündigt hatte. Diese Initiative fand internationale Unterstützung und wurde von NGOs aus fast 140 Ländern begrüßt. Über 1.000 NGOs weltweit unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung dieser Initiative.

Die COP29 NGO-Koalition, die 84 Prozent ihrer Mitglieder aus den Entwicklungsländern der Zivilgesellschaft repräsentiert, rief ebenfalls zur Umsetzung dieser Initiative auf. Am Ende des letzten Jahres wurde die Frage der Institutionalisierung der NGO-Plattform des Globalen Südens aufgeworfen, und das Aserbaidschanische Nationale NGO-Forum wurde gebeten, diesen Prozess zu leiten. „Wir danken der staatlichen Agentur für die Unterstützung von NGOs der Republik Aserbaidschan, die uns tatkräftig geholfen hat, diese globale Initiative zu verwirklichen. Alle unsere Anfragen wurden positiv beantwortet. NGO-Führungskräfte aus mehr als 110 Ländern der Welt haben unsere Einladung angenommen und werden in Baku sein. Dies ist sowohl für den Globalen Süden als auch für Aserbaidschan eine wahre NGO-Mobilisierung. Wir werden unsere Solidarität zeigen und unsere Kräfte bündeln“, betonte er.

Aygün Aliyeva, Exekutivdirektorin der staatlichen Agentur für die Unterstützung von NGOs der Republik Aserbaidschan, erklärte, dass die NGO-Plattform des Globalen Südens eine weitere Innovation ist, die im Rahmen der COP29 in Aserbaidschan ins Leben gerufen wurde: „Diese Initiative wurde genau während der COP29 vorgestellt. Wir sind sehr stolz darauf, dass die Initiativen der aserbaidschanischen NGOs weltweit solche Unterstützung gefunden haben. Während der aserbaidschanischen Präsidentschaft in der Bewegung der Blockfreien Staaten hat das Land eine intensive Arbeit für ein neues und gerechtes Weltordnungssystem geleistet, wichtige Initiativen vorangetrieben und das Erreichen des ”Baku-Wendepunkts” während der COP29 erreicht. Diese Anstrengungen haben Aserbaidschan große Sympathie im Globalen Süden eingebracht“, sagte sie. Sie betonte, dass diese Veranstaltung einen neuen Anfang für die Zivilgesellschaft Aserbaidschans darstelle: „Aserbaidschanische NGOs werden neue Beziehungen zu den NGOs der Länder des Globalen Südens aufbauen und die Zusammenarbeit weiter vertiefen.“

Nadima Rahimli, stellvertretende Vorsitzende der öffentlichen Vereinigung „Im Namen des sozialen Wohlergehens der Bürger“, hob hervor, dass die Formierung der NGO-Plattform des Globalen Südens in Baku einen klaren Ausdruck der erfolgreichen Vermittlungsrolle Aserbaidschans zwischen dem Globalen Norden und dem Globalen Süden darstellt.

Die Gründungskonferenz der Plattform wird am 28. und 29. April im Baku Congress Center stattfinden. Während des zweitägigen Forums mit dem Titel „Solidarisches Handeln: Stärkung der NGOs des Globalen Südens für eine neue und gerechte Welt“ werden Vertreter führender NGOs der Welt sprechen, globale Diskussionen stattfinden und die Bedeutung der historischen „Bandung-Prinzipien“ hervorgehoben, die vor 70 Jahren in Indonesien angenommen wurden. Diese Prinzipien lehnen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten ab, fördern die Schaffung einer friedlichen und gerechten Weltordnung und respektieren die Souveränität und territoriale Integrität der Länder, während sie die Gewährleistung der Gleichheit der Völker und die Förderung der gegenseitigen Interessen und Zusammenarbeit zur Stärkung des wirtschaftlichen Wohlstands anregen.