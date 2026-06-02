Nichtöl-Exporte Aserbaidschans erreichen in ersten vier Monaten 1,1 Milliarden US-Dollar

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Die Exporte des Nicht-Öl-Sektors Aserbaidschans haben sich von Januar bis April 2026 auf 1,1 Milliarden US-Dollar belaufen. Das entspricht einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte das Zentrum für Analyse wirtschaftlicher Reformen und Kommunikation unter Berufung auf seinen aktuellen Exportbericht mit.

Dem Bericht zufolge stiegen die Ausfuhren von Zucker auf das Vierfache des Vorjahreswertes, die von Baumwollgarn auf das 2,3-Fache. Die Exporte von pflanzlichen und tierischen Fetten und Ölen legten um 71 Prozent, von Baumwollfasern um 49,9 Prozent und von Obst und Gemüse um 22,1 Prozent zu.

Die Agrarexporte erhöhten sich in den ersten vier Monaten des Jahres um 28,3 Prozent auf 298,3 Millionen US-Dollar. Die Ausfuhren von Agrarindustrieprodukten stiegen um 31,6 Prozent auf 119 Millionen US-Dollar. Insgesamt wuchsen die Exporte von Agrar- und Agrarindustrieerzeugnissen um 29,1 Prozent auf 417,3 Millionen US-Dollar.

Unter den Nicht-Öl-Produkten führte Gold mit einem Exportwert von 131,1 Millionen US-Dollar die Liste an. Es folgten Baumwollfasern mit 92,9 Millionen US-Dollar und Kupfererze mit 87,9 Millionen US-Dollar.

Wichtigste Absatzmärkte für Nicht-Öl-Produkte waren von Januar bis April Russland mit 306,6 Millionen US-Dollar, die Türkei mit 219,2 Millionen US-Dollar, Georgien mit 175,8 Millionen US-Dollar, die Schweiz mit 139,5 Millionen US-Dollar sowie die Ukraine mit 56 Millionen US-Dollar.

Im Ranking der privaten Exporteure gehörten die Vertretung der Azerbaijan International Mining Company Limited, Prime Cotton LLC, Azerbaijan Sugar Production Union LLC, AGRARCO LLC und Baku Steel Company zu den führenden Unternehmen.

Unter den staatlichen Exporteuren lag SOCAR Polymer an erster Stelle, gefolgt von AzerGold und Azeraluminium.