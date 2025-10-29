Nordkorea testet kurz vor Trump-Besuch in Südkorea Marschflugkörper
Baku, 29. Oktober, AZERTAC
Raketentests gehören in Nordkorea zum Alltag, diesmal jedoch überrascht der Zeitpunkt: Pjöngjang hat nur kurz vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump im benachbarten Südkorea Marschflugkörper vor der westlichen Küste getestet.
Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch mitteilte, seien die Tests am Dienstag erfolgreich verlaufen. Die Marschflugkörper seien 2 Stunden und 10 Minuten geflogen, hieß es von KCNA. Diktator Kim Jong Un war demnach nicht bei den Tests anwesend.
Trump misst den Raketenstarts, die in Südkorea äußerst kritisch gesehen werden, offenbar keine größere Bedeutung zu.
“Irgendwann werden wir uns mit Nordkorea befassen … Wir werden uns irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mit Nordkorea treffen”, sagte Trump am Mittwoch gegenüber Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, als er zu dem Raketentest befragt wurde.
Trump ließ dabei anklingen, dass er im Zuge seiner Asienreise auch Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un gern zu einem Gespräch getroffen hätte. Allerdings habe man sich nicht auf eine Terminierung verständigen können, so der US-Präsident.
Er kenne Kim Jong Un “sehr gut”, sagte Trump weiter und fügte hinzu: “Wir konnten uns wirklich nicht auf einen Termin einigen.” Zugleich kündigte Trump an, er wolle sehen, was er tun könne, um den jahrzehntelangen Koreakonflikt zu lösen.
Formal befinden sich Süd- und Nordkorea seit 1950 im Krieg. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht, seit Jahrzehnten gilt allerdings ein Waffenstillstand. Nordkorea schürt mit seinen Raketentests und dem Aufbau eines eigenen Atomarsenals jedoch immer wieder Sorgen, dass der Konflikt neu eskalieren könnte. Das Land ist mit zahlreichen Sanktionen belegt, auch von den USA.
