Nordosten der USA: Überschwemmungen in Teilen von New Jersey und New York

Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen im US-Bundesstaat New Jersey ist dort der Notstand ausgerufen worden.

Gouverneur Murphy forderte die Bevölkerung auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und auf Autofahrten zu verzichten. Für einen Großteil des Gebiets und im benachbarten Bundesstaat New York galt zwischenzeitlich eine Warnung vor Sturzfluten. In New York City kam es zu Überschwemmungen, unter anderem in U-Bahnstationen und auf Hauptverkehrsstraßen. Menschen wurden aus im Wasser liegengebliebenen Fahrzeugen befreit.