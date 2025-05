Offizieller Empfang von Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams in Baku VIDEO

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 7. Mai hat ein offizieller Empfang des zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sozialistischen Republik Vietnam, To Lam, stattgefunden.

Auf dem Platz, wo die Staatsflaggen beider Länder wehten, wurde eine Ehrenwache für den Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams gehalten.

Der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva begrüßten den Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams To Lam und seine Ehefrau Ngo Phuong Ly.

Vorgesetzter der Ehrenformation erstatte Präsident To Lam Rapport.

Dann wurden die Nationalhymnen der beiden Staaten intoniert.

Die Ehrengarde schritt mit einem Militärmarsch die Front von Präsident Ilham Aliyev und Generalsekretär der Kommunistischen Partei To Lam ab.

Dann ließ man sich fotografieren.