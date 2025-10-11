Offizieller Empfang zum Nationalfeiertag Turkmenistans in Baku

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Am 10. Oktober fand in Baku ein offizieller Empfang anlässlich des 34. Jahrestages der Unabhängigkeit Turkmenistans statt.

Die Veranstaltung wurde von der Botschaft Turkmenistans in Aserbaidschan organisiert.

Unter den eingeladenen Gästen fanden sich Vertreter des öffentlichen Lebens und der Regierung sowie Mitglieder des diplomatischen Korps, die in Aserbaidschan akkreditiert sind.

Zu Beginn der Feierlichkeiten wurden die Nationalhymnen Aserbaidschans und Turkmenistans gespielt.

In seiner Ansprache betonte Gurbanmamet Elyasov, Botschafter Turkmenistans in Aserbaidschan, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf den Prinzipien der Brüderlichkeit, der guten Nachbarschaft und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit beruhen und auf tiefen historischen Wurzeln fußen.

Er unterstrich, dass sich Aserbaidschan und Turkmenistan auch auf globaler Ebene gegenseitig unterstützen.

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov hob bei seiner Rede hervor, dass beide Staaten durch eine gemeinsame Geschichte, Kultur, ethnische Herkunft, Sprache und Religion miteinander verbunden seien. Die bestehende brüderliche Zusammenarbeit bilde eine solide Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung gemeinsamer Projekte und Initiativen.

Jabbarov verwies zudem auf das große Potenzial zur Erweiterung der bilateralen Kooperation im Energiesektor. So sei die staatliche Ölgesellschaft SOCAR bereit, sich an der Erschließung vielversprechender Öl- und Gasfelder in Turkmenistan zu beteiligen.

Abschließend betonte er, dass die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan eine Schlüsselrolle bei der Effizienzsteigerung des Mittleren Korridors spiele. Das Transitaufkommen entlang dieser Route nehme von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu, fügte Minister Jabbarov hinzu.