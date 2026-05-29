Offizieller Empfang zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in London veranstaltet

London, 29. Mai, AZERTAC

Im historischen Lancaster House in London hat die Botschaft Aserbaidschans im Vereinigten Königreich einen offiziellen Empfang anlässlich des 108. Jahrestages der Unabhängigkeit Aserbaidschans veranstaltet.

Wie AZERTAC berichtet, wurden bei der Veranstaltung die Nationalhymnen Aserbaidschans und des Vereinigten Königreichs von der Sängerin Aysel Teymurzade dargeboten.

Der aserbaidschanische Botschafter im Vereinigten Königreich, Elin Süleymanov, erklärte in seiner Rede, dass die am 28. Mai 1918 gegründete Aserbaidschanische Demokratische Republik die erste parlamentarische Demokratie im muslimischen Osten gewesen sei. Er betonte, dass Aserbaidschan auch heute den Prinzipien von Toleranz und Multikulturalismus treu bleibe. Der Botschafter sprach König Charles III. seinen Dank für die Glückwünsche aus, die er Präsident Ilham Aliyev anlässlich des Unabhängigkeitstages am 28. Mai übermittelt hatte.

Der britische Staatsminister für Verteidigung, Vernon Coaker, bezeichnete Aserbaidschan als wichtigen Partner des Vereinigten Königreichs in den Bereichen Sicherheit und Diplomatie und begrüßte die Entwicklung der bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft.

Die Veranstaltung wurde mit einem Empfang und einem Musikprogramm fortgesetzt.

Ayten Abbasli