Opfer-Aussagen im Prozess gegen Ruben Vardanyan

Der Prozess im Strafverfahren gegen den armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan, der wegen Folter, Söldnertätigkeit, Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und anderer Straftaten gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Aserbaidschan angeklagt ist, wurde am 15. Juli fortgesetzt.

Die Gerichtsverhandlungen fanden unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin. Der beschuldigten Person wurden ein Dolmetscher und ein Anwalt ihrer Wahl für seine Verteidigung zur Verfügung gestellt.

Vor der Befragung erläuterte Richter Zeynal Aghayev den Opfern und erstmals am Verfahren beteiligten Rechtsnachfolgern ihre Rechte und Pflichten.

Ruben Vardanyan reichte mehrere Anträge beim Gericht ein.

Er wies darauf hin, dass die Verteidigung bereits zuvor den Zugang zu den Protokollen der Gerichtsverhandlungen beantragt hatte, und forderte, dass sein Anwalt Avraam Berman diese auch ohne seine persönliche Anwesenheit einsehen dürfe.

Richter Aghayev genehmigte den Antrag und betonte, dass dies ein Recht des Angeklagten sei. Vardanyan und sein Anwalt hätten stets Zugang zu den angeforderten Unterlagen erhalten – und dieser Zugang werde weiterhin gewährleistet.

Anschließend beantragte Vardanyan, vor jeder Verhandlung vertrauliche Gespräche mit seinem Anwalt führen zu dürfen, um auftretende Fragen zu besprechen. Auch diesem Antrag wurde stattgegeben.

Richter Aghayev erklärte, dass solche Möglichkeiten dem Angeklagten bereits zuvor eingeräumt wurden und weiterhin sichergestellt werden, ebenso wie seine übrigen Rechte.

In einem dritten Antrag forderte Vardanyan Kopien aller gerichtlichen Entscheidungen zu den im Verlauf des sechsmonatigen Prozesses gestellten Anträgen.

Der Richter wies die Verteidigung an, eine Liste mit konkreten Sitzungsprotokollen vorzulegen, die sie einsehen möchten. Er erklärte, dass einige Entscheidungen bereits übermittelt wurden und andere noch zur Verfügung gestellt würden.

Vardanyans Anwalt Avraam Berman unterstützte sämtliche Anträge.

Anschließend begann das Gericht mit der Anhörung der Opferaussagen.

Ramil Manafov, ein Rechtsnachfolger, erklärte, dass sein 19-jähriger Sohn Giyas Manafov durch die Explosion einer Mörsergranate getötet wurde, die auf Resteinheiten der armenischen Streitkräfte und illegaler bewaffneter Gruppen zurückzuführen sei.

Beyrak Zulfugarov sagte aus, dass er in der Richtung Khojavend/Chodschawänd durch feindliches Feuer eine Schusswunde erlitten habe, was er auf Nachfrage der Staatsanwältin Tarana Mammadova bestätigte.

Minuri Safarli berichtete über Verletzungen am linken Bein durch eine Mörsergranate. Als Antwort auf Staatsanwalt Fuad Musayev erklärte er, dass auch Vusal Latifov, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe befand, verletzt wurde.

Sadi Aliyev wurde in Khojavend durch eine Handgranatenexplosion verletzt, verursacht durch armenische Kräfte und illegale bewaffnete Gruppen.

Ali Zeynalov gab in seiner Antwort auf Fragen des leitenden Assistenten des Generalstaatsanwalts Vusal Aliyev an, in Aghdam durch eine Mine verletzt worden zu sein, die vom Feind gelegt worden war.

Cavid Schavgatli erlitt in Aghdam Verletzungen durch eine Mörsergranate, abgefeuert von armenischen Kräften und illegalen bewaffneten Gruppen, als er auf Fragen des Staatsanwalts Nasir Bayramov antwortete.

Rustam Rustamov zog sich Splitterverletzungen im Dorf Vang (Kelbadschar) durch Artilleriebeschuss zu.

Salman Budagov wurde in Kelbadschar durch eine Handgranate verletzt.

Garay Aghayev wurde in Chodschali durch Schüsse von armenischen Kräften und illegalen Gruppen verwundet.

Sanan Mammadov erlitt in Aghdam eine Kopfverletzung durch feindliches Feuer. Er berichtete zudem von Toten und weiteren Verletzten.

Rabil Ismayilov wurde durch eine Mörsergranatenexplosion verletzt.

Nurlan Tarverdiyev erlitt eine Armverletzung in Khojavend durch einen von einer Drohne abgefeuerten Sprengkörper.

Raschad Süleymanli wurde in Khojavend durch eine Granatenexplosion verwundet.

Fagan Muradov erlitt im Gebiet Aghdara eine Verletzung durch feindliches Feuer.

Konsul Gasimov trug in Chodschali ein Schädel-Hirn-Trauma durch eine Explosion davon, verursacht durch armenische Kräfte und illegale bewaffnete Gruppen.

Sadig Schakarov wurde in Aghdam durch eine Mörsergranate verletzt.

Fachri Mamizade erlitt in Khojavend Verletzungen durch Beschuss mit großkalibrigen Waffen von armenischer Seite.

Kanan Mahmudov, der auf die Fragen des Sonderassistenten des Generalstaatsanwalts Tugay Rahimli antwortete, berichtete über eine Granatenexplosion in Aghdam mit einem Todesopfer, zwei weiteren Verletzten sowie Verletzungen an seiner Hand, seinem Bein, seinem Auge und anderen Körperteilen.

Amir Yusifov wurde in Kelbadschar durch eine Mörsergranate verletzt.

Izzat Valiyev erlitt in Kelbadschar eine Schussverletzung durch einen Scharfschützen.

Rövschan Nuriyev, Natig Gasimzade und Murad Sadig berichteten jeweils über verschiedene Verletzungen durch feindliche Angriffe.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 22. Juli angesetzt.

Dem armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan werden zahlreiche schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter Kriegsverbrechen, Terrorismus und vorsätzliche Tötung. Zu den zentralen Anklagepunkten gehören die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Zwangsumsiedlung und Verfolgung von Zivilisten, Entführung und Freiheitsberaubung, sowie Folter und Söldnertätigkeit. Darüber hinaus wird ihm die vorsätzliche Tötung in mehreren Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen. Weitere Anklagen betreffen illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus und dessen Finanzierung, Gründung krimineller und bewaffneter Gruppen, sowie illegale Waffen- und Sprengstofflagerung. Auch das Überqueren der aserbaidschanischen Grenze ohne Genehmigung und Handlungen, die die Luftsicherheit gefährden, gehören zu den Vorwürfen.