Opfer des Völkermords von Chodschali: Als sie erfuhren, dass ich Gitarrist war, rissen sie mir die Nägel aus und brachen mir die Finger

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Am 14. Juli wurde der Gerichtsprozess am Militärgericht Baku fortgesetzt, bei dem die Aussagen von Geschädigten angehört wurden, die infolge der früheren Besetzung aserbaidschanischer Gebiete durch die armenischen Streitkräfte beschädigt oder verletzt worden waren.

In seiner Aussage erklärte Farman Mammadov, ein Einwohner von Chodschali, dass er am 27. Februar– einen Tag nach dem von Armeniern am 25.–26. Februar 1992 verübten Genozid von Chodschali – in Gefangenschaft geraten sei. Mammadov, der damals 10 Jahre alt war, berichtete, dass er während seiner Geiselhaft die Erschießung eines Menschen mitansehen musste. „Wir wurden zehn Tage lang als Geiseln gehalten. Während dieser Zeit wurden die aserbaidschanischen Geiseln, mich eingeschlossen, geschlagen und gefoltert“, sagte er.

Ein weiteres Opfer, Valeh Huseynov, berichtete ebenfalls, dass er gemeinsam mit seinen Angehörigen in Chodschali gelebt habe und nach einer Schussverletzung während des Genozids in Gefangenschaft geriet. Er erinnerte sich, dass seine Ehefrau von armenischen Streitkräften erschossen wurde.

Huseynov betonte außerdem, dass er miterlebte, wie Zivilisten mit Militärtechnik blockiert, beschossen und getötet wurden. Während seiner Geiselhaft im Ort Asgaran sei er – wie auch andere – schwer gefoltert worden. „Als sie herausfanden, dass ich Gitarrist war, rissen sie mir mit einer Zange die Nägel aus, brachen mir die Finger und steckten meine Hand in einen Ofen. Ich erinnere mich an die Namen derjenigen, die mich und andere Geiseln gefoltert haben: Manvel, Garik, Slavik und andere“, fügte er hinzu.

Nach 27 Tagen wurde er schließlich an Aserbaidschan übergeben.

Die Gerichtsverhandlungen gegen armenische Staatsbürger, die wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, Aggression, Terrorismus und Verstößen gegen das Kriegsvölkerrecht angeklagt sind, dauern an. Die Anklagepunkte umfassen zudem die Finanzierung von Terrorismus, den gewaltsamen Umsturz und Machterhalt sowie weitere schwere Straftaten.