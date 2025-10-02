Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova: Zangezur-Korridor wird zu einem wichtigen Drehkreuz im internationalen Verkehr zwischen den Kontinenten werden

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

Der Zangezur-Korridor wird sich nach der Fertigstellung der Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt entwickeln, der die Kontinente miteinander verbindet. Das erklärte Vorsitzende der Nationalversammlung Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, in ihrer Rede zur Eröffnung des 11. G20-Gipfels der Parlamentspräsidenten (P20) in Kapstadt, Südafrika.

In ihrer Rede betonte Frau Gafarova die von Aserbaidschan umgesetzten Energie- und Verkehrsprojekte und erklärte, dass diese Projekte zur Energiesicherheit zahlreicher Länder beigetragen und die regionale Konnektivität gestärkt hätten.