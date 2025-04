Hafiz Hafiz Paschayev: ADA-Politikforum wird zur Förderung wichtiger Beziehungen unter Vertretern teilnehmender Länder beitragen

Khankendi, 8. April, AZERTAC

„Das 7. ADA-Politikforum wird zur Aufnahme wichtiger Beziehungen unter den Vertretern der teilnehmenden Länder beitragen“, sagte Hafiz Paschayev, Rektor der ADA-Universität bei seiner Eröffnungsrede beim Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“, die an der Garabagh-Universität in der von der armenischen Besatzung befreiten aserbaidschanischen Stadt Khankendi veranstaltet wurde.

„Unser glorreicher Sieg gab dem aserbaidschanischen Volk die Möglichkeit, sich nach dem erfolgreichen 44-tägigen Krieg in Freiheit zu entwickeln. Was könnte besser sein als das? Es ist eine große Ehre, die ADA-Universität hier zu vertreten“, betonte Paschayev.

„Heute ist ein sehr wichtiger Tag für uns – die Teilnehmer einer so prestigeträchtigen Veranstaltung. Die Organisation dieses Forums an der Garabagh-Universität hat eine große Bedeutung. Wir freuen uns heute für Aserbaidschan, aber ich freue mich auch sehr für die Universität, die ich leite“, sagte der Rektor und fügte hinzu, dass Vertreter aus verschiedenen Ländern an dieser Veranstaltung teilnehmen, was auch für den Aufbau wichtiger Partnerschaften zwischen den teilnehmenden Ländern von entscheidender Bedeutung ist.