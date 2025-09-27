Paschinjan: TRIPP-Route wird sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben
New York, 27. September, AZERTAC
TRIPP, ein Geschäftsmodell, das zwischen den USA und Armenien vereinbart wurde, wird auf dem Gebiet von Armenien tätig sein und aus vielen Kilometern verschiedener Infrastrukturen bestehen.
AZERTAC zufolge sagte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan dies bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er wies daraufn hin, dass die Route sowohl regionale als auch globale Bedeutung und Auswirkungen haben werde.
„So wird auf der Grundlage der am 8. August in Washington angekündigten TRIPP-Route gemäß der Washingtoner Erklärung die Öffnung von Kommunikationswegen für innerstaatliche, bilaterale und internationale Transporte zwischen Armenien und Aserbaidschan unter Achtung der Souveränität, der territorialen Integrität und der Zuständigkeit der Staaten durchgeführt. Dies wird eine ungehinderte Verbindung zwischen dem Hauptteil Aserbaidschans und der Autonomen Republik Nachitschewan über Armenien ermöglichen und für internationale sowie zwischenstaatliche Beziehungen von gegenseitigem Nutzen sein“, fügte Paschinjan hinzu.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
New York
