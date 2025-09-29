Pasha Holding veranstaltet „INMerge“ Innovation Summit in Baku

Baku, 29. September, AZERTAC

In Baku hat der angesehene „INMerge“ Innovation Summit 2025 der Region begonnen.

Die Veranstaltung, die von der Pasha Holding organisiert, verfolgt die Initiative das Ziel, technologische Innovationen, Start-ups und kreative Lösungen zu fördern sowie die Vernetzung zwischen Geschäftsleuten und Investoren aus verschiedenen Ländern zu unterstützen.

Veranstaltungsort ist das Baku Kongress Zentrum, wo sich Innovatoren, Investoren und führende Persönlichkeiten aus Branchen wie Fintech, Telekommunikation und E-Commerce versammeln – insgesamt über 1.000 Gründer, Investoren, Unternehmensführer und politische Entscheidungsträger aus mehr als 30 Ländern.

Die zweitägige Veranstaltung umfasst Keynote-Reden auf höchster Ebene, Podiumsdiskussionen, Start-up-Wettbewerbe und zahlreiche Networking-Möglichkeiten.

Am Gipfel nehmen auch Führungskräfte und Vertreter von globalen und lokalen Unternehmen wie IBM, Microsoft, Netflix und Pixar teil.