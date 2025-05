Podiumsdiskussion in Baku zum Thema „Einheit in Sprache, Gedanken und Taten – Zukunft der Türkischen Welt“

Baku, 3. Mai, AZERTAC

Am Freitag begann im Heydar Aliyev Zentrum in Baku eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Einheit in Sprache, Gedanken und Taten – Zukunft der Türkischen Welt“.

Die Veranstaltung wird von der Kommunikationsdirektion der Präsidentschaft der Republik Türkei organisiert und findet anlässlich des Tags des Turkismus am 3. Mai statt.

Das Forum zeigt, was welche gemeinsamen Werte die türkische Welt verbindet und wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln können.

Ziel des Forums ist es, gemeinsame Werte der türkischen Welt zu und Wege für ihre zukünftige Entwicklung zu diskutieren.

An den Diskussionen in Baku nehmen Regierungsvertreter, Gelehrte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil.