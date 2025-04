Podiumsdiskussionen zum Thema „Geopolitische Umwälzungen und deren Auswirkungen auf regionale Souveränität“ in Khankendi

Khankendi, 8. April, AZERTAC

Im Rahmen des gemeinsam von der ADAS-Universität und dem Zentrum für Analyse internationaler Beziehungen in Khankendi organisierten 7. Politikforums fanden an der Garabagh-Universität Podiumsdiskussionen zum Thema „Geopolitische Umwälzungen und deren Auswirkungen auf regionale Souveränität“ statt.

Bei der Veranstaltung, die von Farid Schafiyev, dem Vorstandsvorsitzenden des Zentrums für Analyse internationaler Beziehungen moderiert wurde, wurden von Auswirkungen geopolitischer Veränderungen im globalen Machtgefüge auf die nationale Souveränität, der Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität in der Region sowie verantwortungsbewussten Partnerschaften gesprochen.

Bei seiner Rede sagte Farid Schafiyev, dass während der Besatzung von Garabagh mehrere Politiker aus den USA, Kanada und der Tschechischen Republik erklärten, Aserbaidschan müsse sich mit der aktuellen Lage abfinden. „Trotz all diesen Ansätzen gelang es Aserbaidschan jedoch, seine territoriale Integrität wiederherzustellen“, fügte er hinzu.

Çağrı Erhan, Hauptberater des Präsidenten der Türkei, bezeichnete Garabagh als das kulturelle, industrielle und touristische Zentrum Aserbaidschans. Er betonte, dass die langjährige Besatzung von Karabach zu Instabilität in der Südkaukasusregion geführt hat und bezeichnete Aserbaidschan als einen starken Staat, der seine territoriale Integrität wiederhergestellt hat.

Rachael Rudolph, Forscherin am Beijing Institute of Technology, hob hervor, dass die wirtschaftliche Entwicklung die Grundlage für die Aufrechterhaltung des Friedens in der Region sei. Ihrer Meinung nach verringern der Aufbau verschiedener Handelspartnerschaften, Investitionsquellen und institutioneller Verbindungen äußere Einflüsse und stärken die wirtschaftliche Stabilität auf lokaler und regionaler Ebene.

István Kiss, Geschäftsführer des Danube Institute aus Ungarn, erwähnte, dass Ungarn immer ein großer Freund der Türken gewesen sei: „Ich habe immer große Sympathie für das türkische Volk empfunden. Ungarn hat die Türken immer unterstützt, und ich glaube, dass es das auch in Zukunft tun wird. Daher glaube ich, dass der Eintritt Ungarns in die türkische Welt ein besonderes Privileg ist.“

Hongsheng Sheng, Professor an der Shanghai University of Political Science and Law der Volksrepublik China, sprach von Auswirkungen globaler Entwicklungen auf verschiedene Länder. „Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung wird helfen, den Frieden voranzutreiben, was den Weg für Stabilität in der Region ebnen wird“, fügte der chinesische Experte hinzu.

Die Podiumsdiskussion wurde mit einer Frage-Antwort-Runde abgeschlossen.