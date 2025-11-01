Präsentation des Projekts „Atem – Einheit von Wort und Klang“ im Rahmen des „Art Weekend“

Baku, 1. November, AZERTAC

Im Rahmen der Initiative „Flug nach Baku. Art Weekend. Spüre die Zukunft JETZT“ fand im YARAT Kunstzentrum die Präsentation des Projekts „Atem – Einheit von Wort und Klang“ statt.

An der Veranstaltung nahmen die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung und Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva und Alena Aliyeva teil.

Das vom multidisziplinären Zentrum SÖZ eigens für das Festival vorbereitete immersive Performance-Projekt vereinte mystische Musik, Sufi-Dichtung und die Kraft der menschlichen Stimme. Ethnische Melodien der Gruppen Savalan und Chardag, begleitet von melodramatischen Rezitationen, schufen eine Atmosphäre geistiger Einheit, Tiefe und Besinnung.

Organisiert von der Heydar Aliyev Stiftung mit Unterstützung des Kulturministeriums der Republik Aserbaidschan wurde das Festival „Art Weekend“ erstmals in Baku eröffnet und dauert noch bis zum 2. November an.