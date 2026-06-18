Präsident Aliyev: Aserbaidschan hat sich zu einem wichtigen Akteur auf der internationalen Bühne entwickelt

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Dank seiner starken Beziehungen sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene hat sich Aserbaidschan in vielerlei Hinsicht zu einem wichtigen Akteur entwickelt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagungen 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe (IsDB).

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Aserbaidschan dank seiner unabhängigen Außenpolitik breite Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft genieße. Zugleich verwies Präsident Aliyev darauf, dass die Zahl der Freunde und Partner des Landes von Jahr zu Jahr wachse.