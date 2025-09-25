Präsident Aserbaidschans: Die Welt kann heute und in naher Zukunft nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen

Baku, 25. September, AZERTAC

Während wir uns ernsthaft dem grünen Übergang verpflichtet fühlen, dürfen wir uns dennoch keine unrealistischen Ziele setzen.

Wie AZERTAC berichtet, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass die Welt heute und auch in naher Zukunft nicht ohne fossile Brennstoffe leben kann.