Präsident Aserbaidschans: Heute dient Internationale Richtervereinigung auch als Raum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

„Die Internationale Richtervereinigung, die nationale Richtervereinigungen aus nahezu 100 Ländern vereint, ist seit ihrer Gründung zu einer wichtigen Institution geworden, die bedeutende Initiativen zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit, zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Justizverwaltung ergriffen hat“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer der 67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung.

„Heute dient die Internationale Richtervereinigung auch als Raum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Justiz eine der grundlegenden Säulen des Rechtsstaats weiterzuentwickeln“, betonte das Staatsoberhaupt.