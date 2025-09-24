Präsident Aserbaidschans: In den letzten drei Jahren sind die Frachttransporte über Mittleren Korridor durch Aserbaidschan um etwa 90 Prozent gestiegen

New York, 24. September, AZERTAC

„Wir haben erhebliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur über den Mittleren Korridor getätigt, insbesondere in die Seehäfen, Werften, Eisenbahnen und andere logistische Infrastrukturen“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 6. Kaspischen Wirtschaftsforums: „Verkehr, Finanzen und Energie über den Mittleren Korridor“.

„Die Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars, der Internationale Seehandelshafen von Baku und die Kaspische Frachtflotte bilden die wesentliche Verkehrsinfrastruktur, die das reibungslose Funktionieren des Mittleren Korridors gewährleistet. Im aserbaidschanischen Teil des Mittleren Korridors wird derzeit an der Aufrüstung, Digitalisierung und Modernisierung der Infrastruktur gearbeitet, ebenso wie an der Erweiterung der Transitkapazitäten.

In den letzten drei Jahren sind die Frachttransporte über den Mittleren Korridor durch Aserbaidschan um etwa 90 Prozent gestiegen, während die Transitzeiten erheblich verkürzt werden konnten. Prognosen zeigen, dass die Frachtkapazität des Mittleren Korridors bis 2030 im Vergleich zu 2021 verdreifacht wird, wobei die Transitzeiten voraussichtlich halbiert werden“, betonte der Staatschef.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin