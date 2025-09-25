Baku, 25. September, AZERTAC

Während der Besatzung hat Armenien Hunderte unserer Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und 65 Moscheen gezielt zerstört. Dies war die Politik Armeniens, das fast 30 Jahre lang von Kriegsverbrechern geführt wurde.

Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dazu in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen:

„Wir hingegen bauen die zerstörten Städte und Dörfer wieder auf. Im Rahmen des Programms “Große Rückkehr” leben, arbeiten und lernen bereits mehr als 50.000 Menschen in den befreiten Gebieten“, erklärte das Staatsoberhaupt.