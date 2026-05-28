Präsident Aserbaidschans: Unabhängigkeitstag ist jedem von uns sehr teuer

Baku, 28. Mai, AZERTAC

„Seit unserem ruhmreichen Sieg begehe ich diesen schönen Feiertag, den 28. Mai – den Unabhängigkeitstag –, in den befreiten Gebieten, und dies ist bereits zu einer Tradition geworden. Ich denke, dass dies die richtige Entscheidung ist“, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seinem Treffen mit Bewohnern des Dorfes Boyuk Galaderesi in Schuscha.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass der Unabhängigkeitstag jedem von uns sehr teuer sei.