Präsident Aserbaidschans: Unsere gemeinsame Geschichte, ethnische Herkunft und Sprache vereinen uns zu einer Familie

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Unsere gemeinsame Geschichte, unsere ethnischen Wurzeln und unsere Sprachen vereinen uns zu einer Familie“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).

Unter Hinweis auf die historische Bedeutung des ersten Turkologenkongresses, der 1926 in Baku stattfindet, schlug das Staatsoberhaupt vor, das 100-jährige Jubiläum des Kongresses im kommenden Jahr feierlich im Rahmen der OTS zu begehen.