Präsident Bajram Begaj: Aserbaidschan und Albanien pflegen ausgezeichneten politischen Dialog und gestärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit
New York, 25. September, AZERTAC
„Albanien und Aserbaidschan sind sehr gute Freunde“, sagte das der albanische Präsident Bajram Begaj in einem Interview mit AZERTAC.
Präsident Begaj betonte, dass zwischen beiden Ländern ein ausgezeichneter politischer Dialog bestehe und die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter gestärkt worden sei.
„Einer der Bereiche von gemeinsamem Interesse ist der Energiesektor, und die Investitionen Aserbaidschans in Albanien werden sehr geschätzt. Die Transadriatische Pipeline trägt zur Energiesicherheit Europas bei, und das Volumen des aus Aserbaidschan gelieferten Gases nach Albanien und ganz Europa nimmt stetig zu. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse – insbesondere im Tourismus – weiter ausbauen sollten. Dank unserer freundschaftlichen Beziehungen können wir dies künftig noch effektiver erreichen“, betonte Begaj.
