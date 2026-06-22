Präsident des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien besucht Ehrenallee und Siegespark in Baku

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Eine Delegation um den Präsidenten des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien, Mazen Turki Sa'oud El Qadi, hat heute Rahmen des offiziellen Besuchs in Aserbaidschan die Ehrenallee und den Siegespark in Baku besucht.

Die Delegation besuchte die Ehrenallee in Baku und ehrte hier das Andenken des Nationalleaders Heydar Aliyev, des Gründers und Architekten des modernen und unabhängigen Aserbaidschan.

Die Gäste legten einen Kranz an seinem Grab nieder.

Anschließend besuchte die Delegation den Siegespark in Baku. Man legte am Gedenkstein Blumen nieder.

Dann wurden die Gäste ausführlich über den Park informiert.