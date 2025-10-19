Präsident Erdoğan: Mein herzlicher Glückwunsch an das befreundete und brüderliche Aserbaidschan

Ankara, 19. Oktober, AZERTAC

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Aserbaidschan zum Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit gratuliert.

In einem Beitrag auf den sozialen Medien erklärte der türkische Staatschef:

„Ich gratuliere dem freundschaftlichen und brüderlichen Aserbaidschan von Herzen zum 34. Jahrestag der Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit.

An diesem stolzen Tag sende ich meinem lieben Bruder Ilham Aliyev und dem gesamten aserbaidschanischen Volk herzliche Grüße.“

Ramin Abdullayev

AZERTAC-Sonderkorrespondent

Ankara