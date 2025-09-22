Präsident: Heute hat sich Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan zu einem langanhaltenden stabilen Trend entwickelt
Baku, 22. September, AZERTAC
„Heute hat sich das Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan zu einem langanhaltenden stabilen Trend entwickelt. Im Zeitraum von 2021 bis 2024 wuchs der nicht-ölbasierte Sektor jährlich im Durchschnitt um 6,7 %, während sein Anteil an der nationalen Wirtschaft 68 % erreicht hat. Die nicht-ölbasierten Exporte sind in den letzten sechs Monaten fast doppelt so hoch. Dies zeigt eindeutig die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Ersten Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforums, das in Baku stattfindet.
„All diese Erfolge werden durch die Schaffung moderner Produktionsinfrastruktur im Land unterstützt“, betonte der Staatschef.
