Präsident Ilham Aliyev appelliert vom UN-Podium an die internationale Gemeinschaft: Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der Gerechtigkeit nicht selektiv ist

Baku, 25. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident, Ilham Aliyev, richtete in seiner Rede bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung einen Appell an die internationale Gemeinschaft.

Wie AZERTAC berichtet, sagte das Staatsoberhaupt: „Lasst uns gemeinsam eine Welt schaffen, in der es keine doppelten Standards mehr gibt, Gerechtigkeit nicht selektiv ist, die Rechtsstaatlichkeit respektiert wird und Frieden nicht nur mit Worten, sondern mit konkreten Taten gesichert wird.“