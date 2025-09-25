Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan erklärte unmittelbar nach dem Sieg im Krieg seine Bereitschaft, ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Armenien aufzuschlagen
Baku, 25. September, AZERTAC
Der 10. November 2020 ging in die Geschichte ein – als Tag der Kapitulation Armeniens und der Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans nach fast 30-jähriger Besatzung.
Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Der Präsident betonte: „Aserbaidschan hat unmittelbar nach dem Sieg im Krieg erklärt, dass es bereit ist, ein neues Kapitel in den Beziehungen zu Armenien aufzuschlagen – auf der Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität.“
