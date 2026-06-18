Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan gehört heute zu den wichtigsten Erdgaslieferanten der Welt

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Aserbaidschan gehört heute zu den wichtigsten Erdgaslieferanten der Welt und nimmt heute hinsichtlich der geografischen Reichweite seiner Pipeline-Gaslieferungen eine führende Position ein“, erklärte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahrestagung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe.

„Wir liefern Erdgas in 16 Länder, und diese Zahl steigt von Jahr zu Jahr“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.