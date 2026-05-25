Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan gehört zu den wenigen Ländern der Welt, die umfangreiche und vielfältige Subventionsmechanismen anwenden

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„Für die Entwicklung der Landwirtschaft sind Subventionen von großer Bedeutung. Aserbaidschan gehört zu den wenigen Ländern der Welt, die umfangreiche und vielfältige Subventionsmechanismen anwenden.“

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Präsident Ilham Aliyev bei einer Beratung zu Fragen der Landwirtschaft.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass auch in diesem Bereich Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung bestehen und diese genutzt werden müssten. Er erklärte: „Es werden verschiedene Vergünstigungen gewährt, darunter Subventionen für Düngemittel und Treibstoff. Ich kann sagen, dass auch dies nur in einer kleinen Zahl von Ländern weltweit angewendet wird.“