Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan hat günstige Voraussetzungen für dauerhaften Frieden im Südkaukasus geschaffen

Baku, 22. November, AZERTAC

„Durch die vollständige Wiederherstellung seiner territorialen Integrität und Souveränität infolge des 44-tägigen Vaterländischen Krieges im Jahr 2020 und durch eintägigen Anti-Terror-Einsatz im Jahr 2023 hat Aserbaidschan günstige Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden, Stabilität und Sicherheit im Südkaukasus sowie sehr gute Möglichkeiten für den Aufbau neuer Kooperationsbeziehungen in unserer Geografie und darüber hinaus geschaffen“, sagte Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev in einem Brief an die Teilnehmer der 12. Generalversammlung der internationalen Konferenz asiatischer politischer Parteien.

„Aserbaidschan fördert eine konstruktive Friedensagenda und legt in diesem Bereich konstruktive und Initiativen vor. Mit seiner prinzipiellen Position handelt Aserbaidschan effizient auf der Grundlage seiner nationalen Interessen und der Normen und Prinzipien des Völkerrechts“, bemerkte das Staatsoberhaupt. „Es ist bekannt, dass bewaffnete Konflikte zu Todesopfern, zur Zerstörung der sozialen Infrastruktur und in vielen Fällen zu wirtschaftlichem Niedergang und ernsthaften Sicherheitsproblemen führen und darüber hinaus schwere Umweltschäden mit schwerwiegenden Folgen für Jahrzehnte verursachen“, fügte der aserbaidschanische Staatschef in seinem Brief hinzu.