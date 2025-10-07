Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist aktiver Teilnehmer an Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen haben im Rahmen der Organisation der Turkstaaten (OTS) strategische Bedeutung“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der OTS.

Er hob hervor, dass die Bemühungen zur Ausschöpfung des Potenzials der türkischen Welt in den Bereichen Transport, Kommunikation, Transit und verwandten Feldern zur Umsetzung von Projekten mit globaler Wirkung geführt haben.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Aserbaidschan ein aktiver Teilnehmer an den Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren sei und als wichtige Brücke zwischen der Türkei und Zentralasien in geografischer, wirtschaftlicher, verkehrstechnischer und anderer Hinsicht diene.