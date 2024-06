Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist nicht nur für diejenigen attraktiv, die in fossile Brennstoffe investieren, sondern auch für diejenigen, die in erneuerbare Energien investieren

Baku, 22. Juni, AZERTAC

“Aserbaidschan ist nicht nur für diejenigen attraktiv, die in fossile Brennstoffe investieren, sondern auch für diejenigen, die in erneuerbare Energien investieren“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seinem Interview mit dem Fernsehsender “Euronews“.

“Aserbaidschan, ein Land, das Gewinne aus fossilen Energien erwirtschaftet, steckt diese Gewinne jetzt in erneuerbare Energien. Als Gastgeberland der COP29 ist es auch unsere Verpflichtung, den Vorreitern des grünen Wandels zu gehören“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.