Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist stolz auf seine humanitären Hilfsbemühungen auf globaler Ebene
Baku, 25. September, AZERTAC
Aserbaidschan ist stolz auf seine humanitären Hilfsbemühungen auf globaler Ebene. Wir leisten Hilfe für Länder, die von Naturkatastrophen, Konflikten und Krisen im Gesundheitswesen betroffen sind.
Wie AZERTAC berichtet, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
„Aserbaidschan hat im Rahmen der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie mehr als 80 Ländern Schutzausrüstung, medizinische Geräte und Impfstoffe gespendet und finanziert“, betonte das Staatsoberhaupt.
