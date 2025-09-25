Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan nimmt weltweit ersten Platz unter den Ländern ein, die Erdgas über Pipelines liefern
Baku, 25. September, AZERTAC
Derzeit exportieren wir Erdgas in 14 Länder. Damit belegt Aserbaidschan weltweit den ersten Platz unter den Ländern, die Erdgas über Pipelines liefern.
Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass dies unsere strategische Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit in Europa und darüber hinaus sowie bei der Diversifizierung der Versorgungsrouten widerspiegelt.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- [11:00]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]