Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan nimmt weltweit ersten Platz unter den Ländern ein, die Erdgas über Pipelines liefern

Baku, 25. September, AZERTAC

Derzeit exportieren wir Erdgas in 14 Länder. Damit belegt Aserbaidschan weltweit den ersten Platz unter den Ländern, die Erdgas über Pipelines liefern.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass dies unsere strategische Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit in Europa und darüber hinaus sowie bei der Diversifizierung der Versorgungsrouten widerspiegelt.