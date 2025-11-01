Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Algerien durch traditionelle Freundschaft und brüderliche Beziehungen verbunden

Baku, 1. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat dem Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien, Abdelmadjid Tebboune, anlässlich des Nationalfeiertags Algeriens, dem Tag der Revolution, ein Glückwunschschreiben übermittelt.

Darin heißt es: „Dieser historische Tag, der mit goldenen Buchstaben in die heroische Chronik Ihres Landes eingetragen ist, zeugt vom Streben des algerischen Volkes nach Unabhängigkeit und Freiheit, von seinem unbeugsamen Willen sowie seiner nationalen Einheit und Solidarität.

Aserbaidschan und Algerien verbinden traditionelle Freundschaft und brüderliche Beziehungen. Wir legen großen Wert auf die Weiterentwicklung dieser Beziehungen und die Ausweitung unserer Zusammenarbeit.

Ich bin überzeugt, dass die für beide Seiten vorteilhafte Kooperation zwischen unseren Ländern sowohl bilateral als auch auf multilateralen Plattformen im Einklang mit den Interessen unserer Völker durch gemeinsame Bemühungen erfolgreich fortgesetzt wird.

Zu diesem Anlass wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, Glück und Erfolg in Ihrer Tätigkeit sowie dem brüderlichen algerischen Volk dauerhaften Frieden und Wohlstand.“