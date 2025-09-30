Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Italien haben sich über viele Jahre hinweg als verlässliche Partner gegenseitig unterstützt

Baku, 30. September, AZERTAC

„Aserbaidschanisches Öl steht an erster Stelle in Italiens Ölbilanz, und aserbaidschanisches Gas belegt den zweiten Platz. Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für unsere enge Partnerschaft“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

„Seit vielen Jahren unterstützen wir uns gegenseitig als verlässliche Partner. Ohne gute Beziehungen und gegenseitiges Vertrauen wäre die Umsetzung dieser Projekte nicht möglich gewesen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.