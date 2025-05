Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Vietnam haben großes Potenzial für Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Seite ist bereit, in erneuerbare Energiequellen in Vietnam zu investieren, erklärte der Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit To Lam, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams.

Präsident Ilham Aliyev merkte auch an, dass es großes Potenzial für eine Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie gibt. Dieser Sektor ist in den beiden Ländern ausreichend entwickelt, und die Kombination der Anstrengungen, die Gründung gemeinsamer Unternehmen und die gegenseitige Zusammenarbeit in diesem Bereich könnten von Vorteil sein.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der internationalen Organisationen ebenfalls sehr ermutigend seien.