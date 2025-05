Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Vietnam wollen, dass die Bewegung der Blockfreien Staaten an Bedeutung gewinnt

Baku, 7. Mai, AZERTAC

„Wir arbeiten im Rahmen der Bewegung der Blockfreien Staaten zusammen. Aserbaidschan hatte vier Jahre lang den Vorsitz in dieser Organisation und erzielte einen wichtigen Erfolg. Heute dient die Stärkung der Bewegung der Blockfreien Staaten als eine robustere Institution den Interessen der beiden Länder“, sagte der Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev in seiner Presseerklärung mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams To Lam.

Das Staatsoberhaupt fügte hinzu: „Heute haben wir auch Meinungen über die Vorrangstellung des Völkerrechts ausgetauscht, und auch in dieser Hinsicht gibt es keinerlei Meinungsverschiedenheiten“.

Präsident Ilham Aliyev betonte zudem, dass alle Fragen im Rahmen des Völkerrechts auf der Grundlage der Prinzipien der territorialen Integrität, Souveränität und Unverletzlichkeit der Grenzen von Staaten gelöst werden müssen und dass alle Streitigkeiten auf dem Verhandlungsweg und mit friedlichen Mitteln beigelegt werden sollten.